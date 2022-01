Preturile mai mari de pana la șase-șapte ori la gaze si energia electrica, in luna ianuarie, vor aduce falimentul producatorilor romani de carne de porc si pasare. Mai mult, Romania risca chiar sa ramana fara carne de porc din producția interna in urmatoarele șase luni, iar probleme mari ar putea sa apara și la carnea de pasare, de altfel, singura zona de productie unde Romania reușea sa acopere peste 90% din consum, atrage atenția Asociatia Forta Fermierilor. “Romanii sunt in pericol sa nu mai gaseasca deloc in magazine carne de porc si pasare din productia interna, din cauza cresterilor uriase…