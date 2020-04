Producătorii olteni, campionii ofertelor on-line pentru legume de sezon Salata, ceapa verde, ridichii sau cartofi noi. Aceasta este oferta producatorilor din Oltenia pe platforma on-line lansata, in urma cu cateva zile, de Ministerul Agriculturii. Marfa poate fi cumparata de marii retaileri, dar si de firme care activeaza in piete sau magazine de cartier. Un producator livreaza la domiciliu clientilor din Craiova ceapa si usturoi din gradina proprie. De asemenea, sunt disponibile pentru comercianti cantitati impresionante de pepeni si capsune, incepand cu lunile mai si iunie. Platforma on-line pusa la dispozitia micilor producatori de legume, in 30 martie, de Ministerul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Casa Fotbalului , s-au tras la sorți duelurile pentru barajul de promovare in viitoarea ediție a Ligii 3. Cele 41 de județe, plus Municipiul București, au fost imparțite in 7 regiuni. In urma tragerii la sorți au rezultat urmatoarele confruntari: Regiunea 1: Vaslui – Bacau; Botoșani – Suceava;…

- Actualizare: Din informații primite din mediul administrativ local este vorba despre lucrari pe drumuri in comunele Stanița, Sagna, Bahna, Gadinți și la un dispensar uman in comuna Dobreni. Știre inițiala: Ion Stefan, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA), acuza nereguli…

- In PSD și in Pro Romania se discuta despre nevoia colaborarii intre cele doua partide de stanga, principalul motiv fiind nevoia de a ține piept liberalilor aflați pe val.Rezultatele ultimelor runde de alegeri ofera cateva puncte de plecare pentru o eventuala apropiere intre PSD si Pro Romania.…

- Meteorologii au emis, vineri dimineața, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata și depunere de chiciura și polei, pentru 28 de județe, intre care și Brașovul. Potrivit ANM, pana la ora 11.00 judetele Brasov, Sibiu, Alba, Mureș, Covasna, Harghita, Bistrița-Nasaud, Cluj, Constanța, Tulcea,…

- Meteorologii au emis, vineri dimineața, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa și depunere de chiciura și polei, pentru 28 de județe, intre care și Brașovul. Potrivit ANM, pana la ora 11.00 judetele Brasov, Sibiu, Alba, Mureș, Covasna, Harghita, Bistrița-Nasaud, Cluj, Constanța,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 31 de judete ale tarii, respectiv Cluj, Gorj,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, chiciura si polei, valabile in orele urmatoare in 27 de judete, inclusiv in Capitala. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetele Braila, Ialomita, Buzau, Prahova,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, chiciura si polei, valabile in orele urmatoare in 27 de judete, inclusiv in Capitala. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetele Braila, Ialomita, Buzau, Prahova,…