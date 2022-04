Producătorii europeni de parfumuri şi cosmetice se confruntă cu o penurie de materii prime din cauza războiului din Ucraina La fel ca industria alimentara, sectorul global al cosmeticelor, de 500 de miliarde de dolari ,se confrunta cu consecintele razboiului, deoarece producatorii folosesc alcool derivat din cereale si sfecla organica pentru a face parfumuri si uleiuri de seminte de floarea soarelui pentru a produce cosmetice – toate culturi cheie din Ucraina. In acelasi timp, criza energetica declansata de razboi a urcat puternic preturile sticlei si hartiei, in timp ce restrictiile din China din cauza Covid-19 au zadarnicit capacitatea companiilor de a obtine componente de ambalare pentru parfumuri de 100 de dolari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

