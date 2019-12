Producătorii de petrol forțează scumpirea țițeiului în 2020. Ce decizie au luat țările OPEC Producatorii de petrol forțeaza scumpirea țițeiului in 2020. Ce decizie au luat țarile OPEC Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+) au fost de acord cu una dintre cele mai semnificative reduceri ale productiei de titei din aceasta decada. Decizia a fost luată pentru a preveni supraproducţia și a forța creșterea prețurilor, într-un acord care se va aplica o perioadă neaşteptat de scurtă de timp, în primele trei luni din 2020, transmite Reuters. Joi au început la Viena discuţiile… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

