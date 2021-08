Stiri pe aceeasi tema

- Royal Dutch Shell si Chevron au inceput joi sa isi evacueze personalul neesential de pe platformele offshore din Golful Mexic, inaintea unei furtuni asteptata in weekend, care s-ar putea transforma intr-un uragan major, transmite Reuters, citat de news.ro O furtuna formata in Marea Caraibelor…

- Vineri, maxima de temperatura la Cluj va fi de 20 de grade, fiind așteptate ploi. Cerul va fi prodminant înnorat pe tot parcursul zilei, însa vântul va sufla ușor. În noaptea de vineri spre sâmbata, minima…

- Recolta mica de prune in acest an, din cauza ploilor si a grindinei. Producatorii nu sunt insa intristați, pentru ca pretul este unul foarte bun. Constantin Palaiciuc are o livada de 20 de hectare in satul Bulaiesti, raionul Orhei.

- Meteorologii au transmis prognoza valabila pentru primele doua zile din luna august. Valul de caldura va persista duminica, 1 august in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. In regiunile vestice,…

- Conform prognozei meteo speciala pentru București, temperaturile maxime vor ajunge sambata și duminica la 38 de grade. Sambata dupa amiaza, meteorologii avertizeaza ca s-ar putea produce noi furtuni, potrivit prognozei speciale emise pentru Capitala. Sambata și duminica, vremea in București va fi caniculara,…

- Temperaturile maxime vor ajunge sambata și duminica la 38 de grade in București. In aceasta dupa amiaza, meteorologii avertizeaza ca s-ar putea produce noi furtuni, potrivit prognozei speciale emise pentru Capitala.

- Avertizare meteorologica de tip cod galben, valabila pentru aproape toata țara, inclusiv pentru județul Timiș. Meteorologii anunța instabilitate atmosferica, averse torențiale și descarcari electrice.

- Forțarea marilor companii petroliere sa devina ecologice nu va salva planeta de impactul crizei climatice. Atata timp cat lumea depinde de autoturisme, nave și sisteme de incalzire cu emisii de CO2, aceste companii vor fi dispuse sa pompeze in continuare țiței oriunde ar fi. Exxon, BP, Shell sau Chevron…