Producătorii de oţel din Europa reduc producţia din cauza preţurilor mari ale energiei şi riscă închiderea în masă a fabricilor Chiar si cu patru turbine eoliene si peste 50.000 de panouri solare la sediul sau din estul Belgiei, producatorul de otel inoxidabil Aperam a fost fortat sa opreasca productia, din cauza preturilor in crestere ale energiei. Compania plateste acum pentru energie intr-o luna cat platea inainte intr-un an si a scos din functiune o instalatie care ar trebui, in mod normal, sa topeasca resturi de otel inoxidabil si sa le transforme in placi uriase si care are aproximativ 300 de muncitori. ”Avem parghii temporare pentru a depasi o anumita perioada, dar acest lucru nu poate dura ani de zile. Daca acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

