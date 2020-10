Producătorii de medicamente lucrează pentru export. Guvernul nu a dat încă drumul comenzilor pentru tratamente Covid-19 și gripă Producatorii de medicamente din Romania nu au primit comenzi de la autoritati pentru a crea stocuri de urgenta, astfel ca membrii Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) au liniile ocupate cu fabricarea comenzilor pentru export. PRIMER afirma ca Romania trebuie sa-si faca urgent stocuri de rezerva de medicamente pentru a trece cu bine peste sezonul […] The post Producatorii de medicamente lucreaza pentru export. Guvernul nu a dat inca drumul comenzilor pentru tratamente Covid-19 și gripa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

