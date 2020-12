Stiri pe aceeasi tema

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) atrage atentia ca, in perioada sarbatorilor de iarna, pot sa apara diferite produse destinate sanatatii care sunt falsificate sau contrafacute. "Nu va riscati sanatatea si banii pe astfel de preparate intrucat pot contine substante…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a facut apel la cresterea vigilentei in timpul sarbatorilor de sfarsit de an, in contextul in care numarul de decese saptamanale a crescut cu 60% in cursul ultimelor sase saptamani, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Sezonul sarbatorilor este un moment de destindere…

- „Atenționez oamenii sa nu procure medicamente de pe internet, de la persoane necunoscute sau alte circuite care nu sunt oficiale. Medicamentele contrafacute pot arata exact ca medicamentele originale. Contrafacerea medicamentelor este o problema veche, și Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat…

- Luna decembrie este luna sarbatorilor de familie, astfel ca pandemia poate afecta grav relațiile sociale, cu impact asupra sanatații psihice a oamenilor. Organizația Mondiala a Sanatații anticipeaza un al treilea val al pandemiei incepand cu ianuarie 2021 (incepand cu emisfera sudica) suprapus peste…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României în Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ca în aceasta perioada a crescut foarte mult consumul de azitromicina. Mulți români folosesc fara discernamânt antibiotice în…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a pledat joi pentru necesitatea de a mentine deschise scolile in perioada pandemiei de coronavirus si este de parere ca se poate evita carantina daca sunt sporite masurile de protectie, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. "Trebuie sa asiguram educatia pentru…