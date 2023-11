Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, completarea in totalitate a cadrului legal pentru a putea cu adevarat incepe sistemul garantie – returnare (SGR) la data de 30 noiembrie, a anuntat ministrul Mediului, Mircea Fechet, citat de Agerpres. Potrivit acestuia este vorba despre o ordonanta de urgenta…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins miercuri o rezolutie care condamna razboiul dintre Hamas si Israel, in special "atacurile teroriste odioase" ale miscarii islamiste palestiniene, si cerea totodata "pauze" umanitare in acest conflict pentru a permite accesul ajutorului umanitar in Fasia Gaza,…

- Premierul britanic Rishi Sunak a propus miercuri interzicerea tigarilor pentru generatiile tinere, o propunere care ar face ca Marea Britanie sa aiba unele dintre cele mai dure reguli anti-fumat din lume, relateaza Reuters. "Un tanar care azi are 14 ani nu va putea niciodata sa cumpere legal o tigara",…

- Producatorii auto "ratacesc pe teritoriul prudentei" cand vine vorba de vanzarile de vehicule electrice in Marea Britanie, anul viitor, din cauza planificatelor tarife UE, avertizeaza industria.

- Val De Listari Tehnice La BVB?Proprietarii de companii iau in considerare optimizarea fiscala prin vanzarea propriilor acțiuni in regim bursier. Aceștia ar putea sa listeze acțiunile propriilor companii la BVB, ulterior apeland la tranzacții de tip deal sau in piața reglementata, pentru a…

- Trei autoturisme BMW ale Politiei, dintre cele 600 cumparate de Ministerul de Interne, au fost implicate in accidente rutiere in primele sase luni de cand au intrat in folosința, unul intr-un accident rutier mortal, pe DN 2, unul dintre cele mai periculoase drumuri din Romania. Trei masini BMW ale Politiei,…

- Producatorii de masini europeni au o lupta in fata lor pentru a produce vehicule electrice la preturi mai mici si pentru a anula pozitia de lider a Chinei in dezvoltarea de modele mai ieftine si mai prietenoase pentru consumatori, au declarat directori de companii prezenti la salonul de mobilitate IAA…

- Marea Britanie a evacuat un grup de solicitanți de azil de pe o barja, la doar cateva zile dupa ce i-a mutat in respectiva locație, relateaza Reuters. La baza deciziei se afla prezența bacteriei Legionella, depistata in sistemul de alimentare cu apa. Situația este considerata drept una stanjenitoare…