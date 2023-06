Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi. Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume, fructe…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Prețurile la produsele de baza au explodat in ultimele luni in Romania, atingand un nivel șocant la legume și fructe in contextul Postului Paștelui. Vasile Nicu presedintele LAPAR (Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania), a explicat pentru B1 TV ca o explicație…