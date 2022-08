Cererea de GNL este in crestere, deoarece conflictul din Ucraina impinge preturile globale la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani. Cumparatorii din Europa au cautat furnizori de gaze din vest, indepartandu-se de gazul rusesc, iar cumparatorii chinezi incheie tranzactii pe termen lung dupa o pauza. Noi fabrici de export de gaze sunt in curs de dezvoltare in Statele Unite, iar Mexicul si Canada sunt gata sa se alature ca exportatori importanti de gaze, cu proiecte de fabrici pe coastele lor de vest. Opt terminale de export de GNL din America de Nord sunt in constructie si alte peste o duzina…