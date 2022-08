Dezvoltatorii si producatorii de gaze naturale lichefiate (GNL) din America de Nord au incheiat in acest an acorduri pentru vanzarea a 48 de milioane de tone de GNL, iar in cele din urma vor mari exporturile cu 60% fata de nivelurile actuale, desi o mare parte din productie ramane la ani distanta, transmite Reuters.

Cererea de GNL este in crestere, deoarece conflictul din Ucraina impinge preturile globale la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani.

Cumparatorii din Europa au cautat furnizori de gaze din vest, indepartandu-se de gazul rusesc, iar cumparatorii chinezi incheie tranzactii…