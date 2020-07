Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania (PATRES) ii cere premierului Ludovic Orban sa nu lase Programul Casa Verde – Panouri Fotovoltaice "sa se transforme intr-un fiasco" si cere AFM sa reconsidere miile de dosare respinse pe motive "care nu sunt rezonabile…

- In cadrul sedintei de Guvern de joi a fost modificata Hotararea de Guvern 394/2020, pentru a permite accesul pe plaja si in cazul persoanelor care nu folosesc sezlonguri.Anuntul a fost facut de seful Cancelariei, Ionel Danca. "Acest acces pe plaja a fost reglementat prin Hotararea Guvernului 394/2020,…

- Incep prin a spune ca lui Ludovic Orban și gaștii lui guvernamentale i se cam falfaie de popor, de criza, de covid, iar pandemia a venit manușa pentru planul de a pune stapanire pe Romania. Nu ca pesediștii s-ar fi zdrobit de dragul romanilor…. Inainte de explozia epidemiei coronavirusiene in Romanai,…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a recunoscut ca poliția nu are baza legala pentru a-i amenda pe cei care refuza sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise. Cel puțin deocamdata. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune ca noua ”bomba” va exploda in echipa lui Ludovic Orban,…

- Uzina de produse speciale de la Dragomiresti va produce masti de tip FFP 3 si masti chirurgicale, capacitatea de productie zilnica fiind de 70.000 - 75.000 de masti FFP 3 si intre 300.000 - 350.000 de masti chirurgicale, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban. "Am testat prima masca FFP 2, de…

- Zilele acestea tot auzim de ordonanțe militare, ce inseamna o oronanța militara și conform carei legi poat fi emise. Astfel pentru a fi clar pentru toata lumea, aceste documente pot fi emise numai dupa ce Președintele Romaniei emite decretul prin care declara starea de urgenta. Orodonanța militara…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza anul acesta, prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), un program destinat iluminatului ecologic in orasele si comunele din tara noastra, bugetul stabilit pentru 2020 fiind de 384 milioane lei, cu ajutorul caruia localitatile din Romania vor…

- ”In plina pandemie de coronavirus, vrem ca o parte din fondurile AFM sa intre direct in economia Romaniei prin programe care sa o sprijine.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza anul acesta, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), un program destinat iluminatului ecologic in orașele…