- Producatorii de energie electrica din surse regenerabile au primit in primele cinci luni ale acestui an un numar total de 6.422.393 de certificate verzi, potrivit datelor transportatorului național de energie, Transelectrica. Totodata, producatorii de energie verde au generat, in total, 4.103.127…

- Complexul Energetic Hunedoara susține, in afara Constituției, dar și a reglementarilor legale, producatorii de energie verde. Mai mulți parlamentari din județul Gorj au inițiat un proiect de lege care prevede scutirea de la plata certificatelor verzi pentru energia consumata pentru functionarea carierelor…

- Dupa primul trimestru in care piata de energie electrica a devenit 100% liberalizatapentru clientii casnici, numarul celor care au trecut in piata concurentiala a crescut cu circa 175.000 si a ajuns la aproape 1,19 milioane, potrivit datelor ANRE. Majoritatea sunt insa tot clienti ai furnizorilor mari.…

- Producatorii de energie pe baza de carbune din producția proprie pot fi scutiți de obligația de cumparare de certificate verzi destinate subvenționarii energiei regenerabile pentru electricitatea consumata in...

- Firmele și alte categorii de ptențiali beneficiari vor putea obține fonduri europene de 174 de milioane de euro pentru investiții in energie regenerabila, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Cei interesați pot merge la seminarii…