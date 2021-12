Producătorii de dulciuri din lumea întreagă, afectați de criza zahărului Producatorii de dulciuri se plang ca afacerile le-au fost afectate de criza zaharului și de problemle cu aprovizionarea a unora dintre lanțurile de magazine. La fel ca si retailerii si fermierii, producatorii de dulciuri au fost loviti in pandemie de preturile mari la materii prime, deficit de personal si probleme cu transporturile si lanturile de aprovizionare, care ii impiedica sa profite la maxim de sezonul sarbatorilor. Firma de acadele a lui Andrew Schuman a primit numeroase comenzi in acest an, insa cu toate acestea afacerile sale nu au fost dulci. “Nu mai luam noi comenzi de la noi clienti.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

