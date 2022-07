Producătorii de articole de lux trec printr-o perioadă excelentă, în ciuda inflației Marii producatori de bunuri de lux isi continua ascensiunea, compensand incetinirea vanzarilor in China cu cresteri in Europa si SUA, intr-un sector unde isi permit sa majoreze preturile fara sa piarda din clienti, neafectati de situatia economica mondiala incerta, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

