Producătorii chinezi de mașini electrice își îndreaptă atenția către România Producatorii chinezi de mașini electrice planuiesc investiții masive in Europa, iar Romania se numara printre țarile vizate. Contactele recente dintre București și Beijing ar putea aduce producatori chinezi de vehicule electrice și in Romania, oferind un impuls semnificativ economiei locale. Producatorii chinezi de vehicule electrice au nevoie urgenta de noi fabrici in Europa pentru a

- Asaltul producatorilor chinezi de mașini electrice asupra pieței europene este considerata un factor de risc de catre giganții auto din UE. Romania este una dintre cele mai tentante piețe pentru investitorii auto, iar contactele recente dintre București și Beijing ar putea determina producatorii chinezi…

