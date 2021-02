Producătorii britanici de whisky au fost devastați de tarifele impuse de Trump Producatorii de whisky din Marea Britanie au înregistrat pierderi de peste 500 de milioane de lire sterline dupa ce fostul președinte american Donald Trump a impus tarife comerciale asupra importurilor de peste Atlantic, relateaza The Guardian.



Noi date arata ca exporturile de whisky din Marea Britanie în SUA au scazut cu peste o treime de la impunerea unui tarif de 25% asupra lor în luna octombrie din 2019. Pierderile se ridica la peste 500 de milioane de lire sterline.



