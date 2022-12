Producătorii auto chinezi îşi măresc cota pe piaţa din Rusia, după plecarea producătorilor occidentali Noile vanzari de autoturisme si vehicule comerciale usoare (LVC) au scazut cu aproape 61% fata de aceeasi perioada a anului trecut, deoarece sanctiunile occidentale limiteaza accesul Rusiei la unele materiale, iar scaderea cererii si preturile ridicate impiedica si mai mult dezvoltarea sectorului. Dar vanzarile de autoturisme chineze, intre care Haval, Chery si Geely, au crescut, ajungand la 16.138 de unitati in noiembrie, aproape dublu fata de 8.235 din ianuarie, in timp ce cota de piata a atins 31,3%, de la 9,6% , au aratat date de la agentia rusa de analiza Autostat. Vanzarile de autoturisme… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

