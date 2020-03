Producatorii asigura romanii ca nu vor ramane fara medicamente in aceasta perioada Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) anunta ca dispune de o capacitate instalata de productie de peste 10 miliarde de unitati si ca poate produce "cantitati suficiente de medicamente in aproape orice forma de prezentare care sa sprijine autoritatile si populatia in batalia contra Coronavirusului".



PRIMER, care reuneste cele mai importante 19 situri de fabricatie din tara, are o capacitate insumata instalata de productie anuala de peste 10 miliarde de unitati terapeutice, in practic toate formele de prezentare uzuale: orale, lichide sterile si nesterile,…

