Producatorii agricoli si procesatorii sunt obligati de acum sa raporteze lunar stocurile de produsele agricole si alimentare. Informațiile trebuie comunicate pana la data de 15 ale lunii urmatoare, fiind centralizate de Ministerul Agriculturii intr-un soft creat special in acest sens. Miercuri, Camera Deputatilor, for decisional, a adoptat in plen, miercuri, un proiect de lege care stabileste modalitatea de raportare a stocurilor la produsele agricole si alimentare de catre producatorii agricoli, depozitarii, procesatorii la nivel national si comerciantii, in contextul unei situatii conflictuale,…