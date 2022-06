Stiri pe aceeasi tema

- In sfarșit au aparut in piețele turdene și cireșele autohtone. Producatorii locali le vand cu prețuri mai mari ca anul trecut. Cireșele de la Bogata, Viișoara sau Mihai Viteazu au aparut pe tarabe.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ședința de astazi, Consiliul Local a aprobat noul regulament privind organizarea comertului in pietele publice ale municipiului Brasov, act normativ prin care Municipalitatea se asigura ca toate categoriile de producatori din domeniul agricol vor avea un acces facil in piețele brașovene, in paralel…

- Un barbat in varsta de 71 de ani din Republica Moldova si-a lansat propria sa marca de vin, in urma cu patru ani, prin comercializarea in Europa, mai degraba decat in Rusia, o decizie care da rezultate in contextul razboiului din Ucraina, informeaza AFP.

- Un internaut pe nume Radu Groza a publicat vineri, 13 mai, pe pagina sa de Facebook, doua fotografii și doua materiale video realizate in zona Pieței Armatei din Targu Mureș, unde trotuarele au fost transformate in WC public de catre unii cetațeni. "Indivizi mult prea dezinhibați, care dupa trei mici,…

- Targumureșenii sunt deja familiarizați cu Lime, avand in vedere programul pilot care s-a desfașurat anul trecut, iar la ultima ședința, Consiliul Local a votat proiectul de hotarare care a deschis oportunitatea tuturor firmelor de profil de a aduce trotinete electrice la Targu Mureș, a anunțat marți,…

- De la inceputul razboiului in Ucraina, Holdingul Trans-Oil a ajutat producatorii ucraineni sa vanda și sa exporte producție de aproximativ 20 milioane de dolari, se arata intr-un comunicat dde presa al companiei.

- Refugiații ucrainineni din Targu Mureș și din județul Mureș sunt invitați la o intalnire cu autoritațile publice pentru a li se aduce la cunoștința drepturile și obligațiile pe care le au pe teritoriul Romaniei. Intalnirea va avea loc vineri, 8 aprilie, de la ora 11.00, la Hotel Tineret din Targu Mureș…

- SC Administrator Imobile și Piețe SRL scoate la licitatie publica cu strigare , in vederea inchirierii, urmatoarele spatii comerciale in pietele publice: 1. spațiu cu destinația comerț, identificat in Piața Cuza Voda, hala agroalimentara etaj, in suprafața de 41 mp (36 mp spațiu + 5 mp depozit); 2.…