Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de carne de porc din Romania preconizeaza ca aproximativ 80% din carnea care se va gasi in galantare in aceasta perioada va proveni din importuri, in contextul in care sectorul continua sa inregistreze pierderi semnificative din cauza pestei porcine africane (PPA), dar si a vanzarilor necontrolate…

- Producatorii de carne de porc din Romania preconizeaza ca aproximativ 80% din carnea care se va gasi in galantare in aceasta perioada va proveni din importuri, in contextul in care sectorul continua sa inregistreze pierderi semnificative din cauza pestei porcine africane (PPA), dar si a vanzarilor necontrolate…

- Producatorii de carne de porc din Romania preconizeaza ca aproximativ 80% din carnea care se va gasi in galantare in aceasta perioada va proveni din importuri, in contextul in care sectorul continua sa inregistreze pierderi semnificative din cauza pestei porcine africane (PPA), dar si a vanzarilor…

- Deși suntem in extrasezon, cand prețul la tomate ar fi trebuit sa creasca, ceea ce se intampla in piața acum depașește orice imaginație. La Izbiceni, o zona legumicola cunoscuta din Romania, prețurile s-au prabușit pur și simplu, din cauza importurilor și a cererii reduse in contextul restricțiilor…

- Livrarile globale de smartphone-uri s-au redus cu 6% in al treilea trimestru fața de anul precedent, pe fondul creșterii prețurilor și a lipsei de cipuri semiconductoare, a anunțat vineri compania de consultanța in domeniul tehnologiei Canalys. "Producatorii de chipset-uri cresc prețurile…

- „Nimeni nu este uitat, nimeni nu este abandonat. Producatorii locali participanți la piața volanta din Cluj-Napoca au donat și în acest an legume și fructe pentru persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin. Organizatorii,…

- Strugurii din Vrancea se vand catre producatorii de vinuri, pe internet sau la „rand” pentru care au timp sa vina la cules. Piața de struguri este imparțita intre ofertele de achiziție venite de la producatorii de vinuri și cele prezentate pe internet de catre producatorii de struguri. Producatorii…

- Inmatricularile de masini electrice si hibride in Austria le-au depasit luna trecuta pe cele de vehicule alimentate cu benzina sau motorina, pentru prima data, arata datele oficialul publicate joi, transmite DPA. In august, cota de piata a masinilor electrice si hibride in Austria s-a situat…