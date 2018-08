Stiri pe aceeasi tema

- Salvarea turistei din Polonia care a cazut miercuri cca 100 m in zona Custurii Sarații din Munții Fagarașului, in apropiere de cabana Negoiu a durat aproximativ... 10 ore, dupa cum ne-a precizat șeful SALVAMONT Sibiu, Adrian David (n.r timpul calculat de la momentul primirii apelului de urgența pana…

- Așa cum ne-a informat șeful SALVAMONT Sibiu, Adrian David, la aceasta ora, echipe salvamont cauta intr-o zona extrem de greu accesibila (mai exact intr-un loc presarat de prapastii) un turista poloneza (34 de ani). Read More...

- „Am fost și am ajutat cu tot ce a fost nevoie,am avut parte de cea mai frumoasa colaborare cu baieții de la ISU Arad, tot respectul pentru acești oameni.Pacat doar de circumstanțele in care ne-am cunoscut cu ei, in caz ca mai este nevoie de ajutor cu ceva noi vom merge și mai organizați decat azi”.…

- Libraria Humanitas Constantin Noica din Sibiu va invita marți, 10 iulie, ora 18.00, la o dezbatere pe marginea volumului „Legea pe-nțelesul tinerilor” de Cristi Danilet , aparut la Editura Humanitas . Read More...

- Facultatea de Teologie Ortodoxa „Sfantul Andrei Șaguna” din Sibiu și Institutul Ortodox „Sfantul Vladimir” din New York au semnat luni, 25 iunie, un onorant acord de colaborare pe plan academic. In acest context, cadrele didactice și studenții celor doua instituții vor beneficia de programe, burse și…

- Eveniment de 5 STELE intr-o sala cu istorie impresionanta, la SIBIU! Ediția 2018 a Festivalului Internațional de Arta Contemporana ICon Arts Transilvania va aduce pe scena Filarmonicii de Stat din Sibiu concertul London Schools Symphony Orchestra, pentru prima data in Romania. Read More...

- DATE OFICIALE: La nivelul municipiului Sibiu sunt in evidența 22 de persoane care implinesc varsta de 100 de ani in cursul anului 2018. Vieți cat o... carte de istorie, ce merita respectate! Read More...

- Marți, 22 mai, in localitatea Poznan din Polonia, președinta Consiliului Județean Sibiu Daniela Cimpean și mareșalul Regiunii Wielkopolska Marek Wozniak au semnat un acord de cooperare intre Județul Sibiu și Regiunea Wielkopolska, ce consfințește relații de colaborare tot mai stranse, dezvoltate in…