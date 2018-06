Producatori de medicamente: Taxa clawback a crescut cu 60% in ultimii doi ani

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou parteneriat important in industria fintech din Europa, dupa ce TransferWise a batut palma cu cei de la Monz o, start-up pe care l-ati putut vedea pe scena evenimentului Future Banking, organizat in luna mai a acestui an de catre...

- Pretul serviciilor medicale a crescut cu 15% in anul 2017 in Romania, aproape dublu fata de media europeana. Nivelul de 15% al inflatiei medicale in 2017 face din Romania a 3-a tara din Europa din perspectiva cresterii costurilor cu serviciile medicale, arata studiul Studiul Medical Trends Around the…

- Patru mari producatori auto au anuntat anul acesta ca vor renunta la motoarele diesel. Anul trecut au fost vandute 62 de milioane de masini pe benzina si doar 14 milioane de vehicule diesel. Vanzarile de hibride si electrice au totalizat 3,8 milioane de unitati. Pana acum, patru companii care produc…

- ACER își consolideaza prezența pe piața româneasca și în regiune prin încheierea unui nou parteneriat de distribuție cu compania ALEF Distribution RO, parte din grupul ALEF Nula, distribuitor regional pentru Europa de Est. Parteneriatul, activ începând…

- Distributia paralela reprezinta o componenta stabilita a procesului de distributie a medicamentelor de uz uman in Europa. Ca atare, distribuitorii angro care opereaza in piata intracomunitara respecta exact aceleasi reguli de fabricatie si distributie ca si alti actori de pe piata, inclusiv companiile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6474 lei/euro, in scadere cu 0,09% fata de nivelul atins marti, cel mai mic nivel din ultima luna si jumatate. Marţi, euro a scăzut la 4,6516 lei. Nivelul atins miercuri este cel mai mic din 6 februarie,…

- Cehii de la Penta Investments au primit aprobarea Consiliului Concurentei pentru preluarea grupului A&D Pharma, din care fac parte farmaciile Sensiblu si distribuitorul Mediplus, cea mai mare tranzactie din piata de profil de anul trecut, iar planurile pentru Romania urmaresc rebranduirea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6485 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de nivelul atins luni, in contextul in care alte monede din regiune s-au depreciat in raport cu euro.Luni, euro a scazut la 4,6507 lei. Marti, leul s-a apreciat in raport…