Producători agricoli: România este o ţară subdezvoltată “Nu ne putem lauda ca suntem primii in cazul exporturilor de materii prime. Acest lucru arata ca Romania este o tara subdezvoltata. Trebuie sa dezvoltam productiile finite. Ne intereseaza sa fim primii in exportul produselor finite. Degeaba Romania este prima in cazul exporturilor de cereale”, a declarat, pentru News.ro, presedintele LAPAR. Acesta a mai afirmat ca Romania prefera sa exporte materie prima pentru ca este si mai usor, spre deosebire de munca depusa pentru un produs finit. “Munca este domnie in tara noastra”, a subliniat Vasile. Presedintele LAPAR considera ca agricultura trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Nu ne putem lauda ca suntem primii in cazul exporturilor de materii prime. Acest lucru arata ca Romania este o tara subdezvoltata. Trebuie sa dezvoltam productiile finite. Ne intereseaza sa fim primii in exportul produselor finite. Degeaba Romania este prima in cazul exporturilor de cereale”, a declarat,…

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea importurilor a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019, reiese din datele transmise de Insitutul National de Statistica (INS). Cele…

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019. Primele trei tari din care Romania a importat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari…

- Peste 3 miliarde de euro e diferența dintre sumele pe care le avem de achitat pentru importuri și cele obținute din exporturi, arata datele transmise vineri de Institutul Național de Statistica. În primele doua luni exporturile românești au scazut cu aproape 4% iar importurile au crescut…

- Ne pastram poziția fruntașa atat in ceea ce priveste productia, cu un total de 2,07 milioane de tone, cat si la suprafata cultivata, cu cele l,22 milioane de hectare, potrivit datelor provizorii anuntate de Institutul National de Statistica (INS).Anul trecut, recolta totala de floarea-soarelui s-a redus…

- Americanii ar urma sa primeasca in acest week-end primele cecuri si viramente in valoare de 1.400 de dolari/persoana prevazute in pachetul de stimulare de 1.900 miliarde de dolari ratificat joi de presedintele Joe Biden, conform unui anunt al administratiei americane facut vineri, informeaza AFP, preluata…

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2021 a fost de 1,193 miliarde de euro, in scadere cu 124,6 de milioane de euro fata de cel inregistrat in perioada similara din 2020, dupa ce importurile au scazut cu 5,8%, iar exporturile cu 4,9%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National…

- România a înregistra un deficit bugetar de 9,79% din PIB în 2020, potrivit datelor Ministerului Finanțelor, dublu fața de 2019. De precizat ca valoarea ca procent din PIB reprezinta estimare, deoarece înca nu au sosit datele trimestrul IV de la Institutul Național de Statistica…