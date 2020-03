Stiri pe aceeasi tema

- Stimați romani, dragi nemțeni, in contextul inmulțirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus și de instituirea starii de urgența, fac apel la dumneavoastra sa respectați indicațiile autoritaților, sa fiți solidari cu semenii dumneavoastra și sa evitați sursele de informare care induc panica și…

- Nu. Nu sunt doctor. Despre coronavirus stiu cam cat am citit pe documentarile serioase de presa. Apropo, cele mai bune mi se par prezentarea ministrului sanatatii din Singapore si iesirea de joi a premierului britanic flancat de Chris Whitty, Chief medical officer, si mai ales de Sir Patrick Vallance,…

- Adrian Oros a declarat, miercuri, la Targoviste, ca daca actuala criza va evolua foarte mult vor incepe sa apara scumpiri la unele produse, noteaza Agerpres."Cu siguranta, daca criza va evolua foarte mult, vor incepe sa apara si scumpiri pentru unele produse. Speranta mea este ca lucrurile…

- Un complet de trei judecatori format din președintele Rodica Aida Popa și magistrații Ionuț Matei și Horia Valentin Șelaru.Rodica Aida Popa este unul dintre judecatorii foarte vechi ai ICCJ și totodata unul dintre cei care a semnat mandate de interceptare in renumite cauze de corupție.…

- Una din figurile emblematice ale postului de stiri Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, a decis sa nu mai revina in locul unde s-a consacrat. "Pe mine Antena 3 m-a stors de energie. Au fost vremuri foarte grele. Le-am facut fata ca ziarist, dar au lasat urme in omul Dana Chera", a spus jurnalista intr-un…

- Uzinele de reparatii din Gorj trebuie sa se reprofileze pe realizarea de investitii daca vor sa supravietuiasca, a spus Ionel Mantog, directorul economic al CE Turceni. Mantog a explicat ca la complexurile energetice Turceni si Rovinari au crescut fo...

- Ziarul Unirea Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 2, Retter, cel mai important prestator roman, amenința cu retragerea de pe șantier! Criza fara sfarșit: cel mai important prestator roman de pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș – Turda amenința cu retragerea de pe șantier! • *Retter acuza antreprenorul…

- Primavara aduce un nou eveniment pugilistic in orasul de pe Bega. Gala „Boxing Fight Championship” se va desfasura in data de 28 martie, cu incepere de la ora 21, la sala „Constantin Jude”, si il va avea in prim-plan pe Flavius Biea, boxer care va bifa cu aceasta ocazie cea de-a 20-a aparitie in ringul…