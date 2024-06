Procurorii de la DNA Timișoara, impreuna cu polițiștii de la DGA, au prins in flagrant astazi unul dintre membrii echipei de conducere a Universitații de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara. In urma unui denunț, omenii legii au prins-o in flagrant pe conf. univ. dr. Maria Moatar, prodecan la Facultatea de Inginerie și Tehnologii […] Articolul Prodecan prins in flagrant in timp ce lua mita, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .