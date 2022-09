Prodanca și Reghe s-au luat la bătaie. Aseară, cei doi au ajuns la poliție cu semne vizibile Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua cu un nou episod. Aseara, dupa ce s-au incaierat, cei doi au ajuns la secția de poliție acuzandu-se reciproc de violența. Antrenorul clubului Neftachi Baki din Azerbaidjan susține ca a fost agresat de fosta sa soție (s-a ales cu un ochi umflat), de asemenea, impresara spune ca ar fi fost bruscata, chiar lovita de Laurențiu Reghecampf. Recent, decizia instanței in privința pensiei alimentare pe care urmeaza sa o plateasca Laurențiu Reghecamf pentru fiul sau și al impresarei a scandalizat-o pe Anamaria redevenita Prodan.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "La data de 23 septembrie a.c., in jurul orei 19:36, la sediu Poliției Stațiunii Snagov s-a prezentat un barbat, in varsta de 47, iar in jurul orei 19:38, s-a prezentat la aceeași subunitate de poliție o femeie, in varsta de 49 de ani, aceasta in prealabil apeland și numarul de urgența 112, iar fiecare…

- Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf ar fi fost implicati, vineri, intr-un conflict violent. Cei doi au ajuns la sectia de Politie din Snagov, dupa ce fostii soti s-ar fi luat la bataie in cursul dupa-amiezii. Anamaria Prodan si propria versiune asupra evenimentelor de Snagov: il acuza pe Reghecampf…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au ales cu dosare penale și ordin de protecție fața de celalalt, dupa ce s-au luat la bataie vineri dupa-amiaza. Polițiștii din Ilfov au emis in aceasta seara un comunicat de presa, la cateva ore dupa ce fostul cuplu a ajuns la sediul Poliției Snagov. Potrivit…

