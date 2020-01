Aplicatia CT BUS, la dispozitia constantenilor

Constantenii sunt invitati sa si descarce aplicatia gratuita CT BUS pentru a beneficia de toate informatiile necesare precum sosirea autobuzelor in statie sau achizitionarea biletelor de transport. Conceputa pentru a face transportul public usor de utilizat, atat in Municipiul Constanta cat si in statiunea… [citeste mai departe]