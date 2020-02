"Prodanca şi Reghe. Preţul succesului" A ÎNCEPUT. Cum arată vila de lux din Dubai VIDEO Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf traiesc intr-una dintre cele mai luxoase locuințe, iar primul episod al emisiunii ii va surprinde pe aceștia in imensa casa unde vor avea parte de momente emoționante in familie. Cu toții se vor ocupa de impodobirea bradului de Craciun, dar și de ultimele pregatiri inainte ca antrenorul sa plece in cantonament cu Al Wasl, echipa pe care o antreneaza chiar in Dubai. Anamaria Prodan a intors toate capetele cu tinuta sa. Ce cadou i-a facut Laurentiu Reghecampf in urma cu putin timp. A aratat tuturor Bradul de Craciun este amplasat ca de fiecare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

