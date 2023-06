Prodanca și Reghe, de la spital la… bal: „Avem o relație fabuloasă” Dupa valuri de injuraturi, reproșuri publice și batai stradale, greu de crezut dar Prodanca și Reghe s-au impacat. Și nu doar ca pot comunica fara spume la gura (la propriu), dar relația dintre ei este „fabuloasa”, așa cum spune chiar ea. Anamaria Prodan șocheaza! Inca o data. Dupa ce i-a invinețit ochiul lui Reghe, așa incat antrenorul apare desfigurat in toate fotografiile de la botezul baiatului sau și a rascolit țara pentru a face publice informații compromițatoare despre femeia pentru care a fost parasita, Prodanca s-a calmat. Anunța cat se poate de senina ca are o „relație fabuloasa” cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

