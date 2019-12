Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean a ramas fara mașina in Vama Albița, dupa ce Poliția de Frontiera romana a constatat ca automobilul era furat din Olanda. La volanul mașinii se afla un barbat de 38 de ani, care deține dubla cetațenie: romana și cea a Republicii Moldova.

- INTERZIS… Un roman si un italian au fost depistati, zilele trecute, de politistii de frontiera din Vama Albita in timp incercau sa introduca in tara substante anabolizante ascunse in bagaje. Este vorba despre 300 comprimate si 25 fiole de substante incluse in lista substantelor interzise prevazuta in…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, considera ca sportul romanesc, si fotbalul in special, se confrunta cu o problema grava, absenta managerilor specializati in domeniul sportiv, chiar daca UNEFS a inaugurat in 2019 un program de licenta in acest sens. "Eu…

- 'La Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar in varsta de 34 de ani, la volanul unui microbuz inmatriculat in Bulgaria. Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, in interiorul…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, declara ca angajații IGSU au incalcat legea pentru ca nu au pus la dispoziția procurorilor filmul de la Colectiv. Licu a explicat ca procurorii nu erau obligați sa ceara in mod expres acel film pentru ca legea ii obliga pe cei vizați in cauza sa puna la dispoziție…

- Un indonezian care a lucrat la pachetul de legi foarte dure impotriva adulterului a fost biciuit in public dupa ce a fost prins ca are o relație cu o femeie casatorita, anunța BBC, citat de digi24.ro.

- Un barbat din județul Giurgiu se alege cu dosar penal pentru furt la Sebeș, dupa ce a incercat sa iasa dintr-un magazin cu produse pe care nu le platise. Jandarmii au fost chemați sa intervina la fața locului. Potrivit IJJ Alba, duminica, in jurul orei 21:00, un echipaj de jandarmi din municipiul Sebeș…