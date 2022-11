Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a respins planurile de a infiinta o echipa oficiala de ancheta comuna cu Danemarca si Germania pentru a analiza recentele sparturi ale conductelor Nord Stream 1 si 2, a declarat un procuror suedez care investigheaza scurgerile, transmite Reuters.

- Rușii lanseaza noi acuzații in scandalul sabotarii gazoductelor din Marea Baltica. A mai existat un incident anterior pe Nord Stream cu dispozitive explozive ale NATO - in 2015, in timpul unei inspecții a conductei a fost gasit un distrugator de mine subacvatice, despre care NATO a afirmat ca a fost…

- Primele inspectii efectuate saptamana aceasta de catre autoritatile suedeze la locul scurgerilor de gaze naturale din gazoductele Nord Stream 1 si 2, in Marea Baltica, „consolideaza suspiciunile de sabotaj”, prin „detonari” care au cauzat „pagube importante”. Anunțul a fost facut joi de parchetul suedez,…

- Scurgerile de gaze de pe conductele Nord Stream 1 si 2 sunt, cel mai probabil, rezultatul unei actiuni statale, a declarat, vineri, ministrul suedez al energiei, Khashayar Farmanbar. "Este foarte probabil ca acest lucru sa fi fost facut deliberat si nu accidental si este foarte improbabil sa fi fost…

- Sabotajul conductelor Nord Stream 1 și 2 ridica temeri in ceea ce privește cablurile submarine utilizate pentru internet sau electricitate. Razboiul hibrid, aflat la marginea unui conflict de mare intensitate, se desfașoara acum in adancuri. Odata cu sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 și 2, razboiul…

- Uniunea Europeana va spori protecția infrastructurii sale energetice in urma incidentelor care au provocat scurgerile de gaze la conductele Nord Stream, a declarat miercuri șeful diplomatiei UE, Josep Borrell. "Toate informațiile disponibile indica faptul acele scurgeri sunt rezultatul unui act deliberat",…

- Seismologii au identificat explozii in apropierea conductelor Nord Stream in ultimele 36 de ore, potrivit televiziunii suedeze SVT, citata de The Guardian. "SVT poate dezvalui ca statiile de masurare din Suedia si Danemarca au inregistrat luni explozii subacvatice puternice in aceeasi zona unde sunt…

- Gigantul energetic rus Gazprom, citand instrucțiunile unui organism de supraveghere a industriei, a declarat luni ca fluxurile de gaz catre Germania prin conducta Nord Stream 1 vor scadea la 33 de milioane de metri cubi pe zi incepand de miercuri, potrivit Reuters.Aceasta reprezinta jumatate din fluxurile…