Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a respins joi informatiile aparute in ziarul The New York Times potrivit carora intentiona sa-l concedieze pe procurorul special Robert Mueller la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump considera ca are dreptul de a il demite pe procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele Rusiei in scrutinul prezidential american, a declarat Sarah Huckabee Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, potrivit site-ului postului CNN. …

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates, relateaza Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller vrea sa-l interogheze pe fostul purtator de cuvant al echipei juridice a presedintelui Donald Trump in cadrul unei investigatii cu privire la o presupusa complicitate intre Rusia si echipa de campanie a miliardarului republican in vederea influentarii alegerilor…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat anul trecut sa fie dat afara procurorul special insarcinat cu ancheta rusa, dupa care s-a razgandit, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Intrebat de cotidian in acest sens, avocatul Casei Albe Ty Cobb a refuzat sa comenteze. Presedintele…

- Ministrul justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in campania prezidentiala americana din 2016 si posibila complicitate cu echipa lui Donald Trump, transmite Reuters,…