Procurorul sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a anuntat, miercuri, ca dosarul Caracal va fi finalizat pana la sfarsitul acestui an.



"Procurorii DIICOT nu au ignorat nicio ipoteza de ancheta, au fost verificate toate variantele de lucru, iar la acest moment sunt in masura sa va aduc la cunostinta finalizarea dosarului pana la sfarsitul acestui an", a declarat Giorgiana Hosu.



Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112 si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un…