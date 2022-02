Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Regulament din Camera Deputatilor a votat, miercuri, inainte de sedinta plenului, modificarile la regulament, pentru introducerea sanctiunilor, in cazul unor agresiuni sau injurii. In timpul sedintei, copresedintele AUR George Simion s-a impins cu deputatul USR Bogdan Radeanu, care l-a acuzat…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a anuntat ca va propune introducerea de sancțiuni „clare și dure” in Parlament, pentru incidente precum cel in care copreședintele AUR, George Simion, l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Nu este singurul incident. In momentul in care a fost depusa…

- Gabriela Firea a anunțat ca luni se face pasul decisiv pentru prezentarea soluțiilor care sa completeze masurile anunțate de Guvern, astfel incat scumpirea energiei sa fie suportabila pentru populație și economie. Coaliția de guvernare se va intalni luni, incepand cu ora 17.00, la Parlament pentru a…

- Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, in plenul reunit de joi, proiectul de buget pentru anul 2022 si proiectul de buget al asigurarilor sociale pentru anul 2022. Dan Barna a anuntat, ulterior votului ca USR va ataca proiectele la Curtea Constitutionala. Proiectul de lege al bugetului pe anul 2022…

- Articolul din proiectul de lege care permite interceptarile conversațiilor pe Whatsapp, Messenger, Skype sau Telegram, promovat in Parlament de Guvernul Cițu, cu trei zile inainte de a fi demis prin moțiune de cenzura, și votat de Camera Deputaților pe 7 septembrie, a fost inițiat de Tanczos Barna (la…

- Marcel Ciolacu, Florin Cițu, Kelemen Hunor dar și Klaus Iohannis au primit, simbolic, “nuielușe” in cizmulițe, la Parlament, de la reprezentanții partidului AUR. Legenda spune ca doar copiii cuminți primesc cadouri și dulciuri de Moș Nicolae, ceilalți primesc nuielușe in cizme. Reprezentanții AUR au…

- Noul presedinte al comisiei juridice din Camera Deputatilor, Laura Vicol, a raspuns, joi, acuzatiilor aduse de liderul USR Dacian Ciolos, care a cerut retragerea ei din aceasta functie, pentru ca ar fi fost ”avocatul interlopilor”. ”Pozitia mea este una si aceeasi, infractorii trebuie sa stea la puscarie,…

