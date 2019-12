Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in dosarul deschis pe numele lui Mircea Negulescu, la Parchetul General! Procurorii au stabilit ca "Portocala" l-a acuzat pe fostul deputat Vlad Cosma de fapte imaginare! Potrivit comunicatului publicat azi de Parchetul General, procurorii il acuza pe Negulescu de ticluirea de probe…

- Fostul procuror Mircea Negulescu „Portocala” a fost pus sub acuzare de Parchetul General – Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), potrivit ph-online.ro, care noteaza: „Vestea l-a lovit ca un trasnet pe fostul «paraditor», care a sperat pana in ultima clipa ca va scapa de acuzatiile…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a respins acuzatiile de abateri disciplinare lansate de Inspectia Judiciara in cazul lui Lucian Onea, fost procuror sef al DNA Ploiesti si in cazul lui Bogdan Pirlog, magistratul care a deschis dosarul violentelor…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) l-a pus miercuri, 13 noiembrie, sub urmarire penala pe fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala, in doua noi dosare, precizeaza surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.Unul dintre cele doua dosare in care Negulescu a primit…

- Catalin Predoiu a participat, astazi, la audierea din Comisiile juridice reunite ale Parlamentului, in urma carora a primit aviz favorabil pentru numirea la Ministerul Justitiei. Predoiu a vorbit in fata comisiei si despre abuzurile de la DNA Ploiesti, pe cand unitatea era condusa de Lucian Onea. "Eu…

- Aflred Savu, parte din gasca infractionala de la DNA Ploiesti, s-a mai ales cu un dosar penal la SIIJ. Dupa dosarul in care este acuzat de represiune nedreapta impotriva Andreei Cosma, astazi, "paraditorul" este cercetat penal si in dosarul judecatoarei Ruxandra Popescu. In luna martie, Alfred Savu,…

- Zi de foc la Sectia pentru procurori in materie disciplinara. Miercuri, 11 septembrie 2019, la CSM se vor incolona nu mai putin de cinci procurori care si-au castigat celebritatea prin executiile comise la DNA Ploiesti. Este vorba despre Lucian Onea, zis Lucica (foto), Alfred Savu, Laura Bucica, Giluela…