Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a admis sesizarea instanței supreme referitoare la reducerea de la 10 la 7 ani a conditiei de vechime pentru procurorii DNA si DIICOT, au declarat pentru News.ro surse politice. Reamintim ca DNA, DIICOT și ministrul Justiției cerusera respingerea sesizarii, principalul argument…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, a declarat, duminica, in cadrul unei emisiuni la Prima TV ca se poate rupe coalitia de guvernare din cauza nerespectarii obligatiilor asumate in domeniul Justitiei. De asemenea, ministrul a mai criticat UDMR care a votat ”cot la cot” cu AUR in problema desfiintarii…

- Fostul ministru al Justiției, Catalin Predoiu, a spus pentru PS News ca greselile legislative inregistrate in perioada 2017-2019 nu au putut fi corectate in timpul mandatului sau, data fiind perioada scurta petrecuta la MJ. Declarația vine dupa decizia Comisiei Europene de a menține Mecanismul de Cooperare…

- Ceea ce nu a facut Parlamentul intr-un an, uite cum vine #rezist și rezolva in cateva minute. Daca intra in practica judiciara, nici nu mai este nevoie ca Stelian Ion, ministrul Justiției, sa-și incrunte circumvoluțiunile pentru a gasi soluții privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor…

- Reforma justitiei in Republica Moldova este domeniul in care nu se inregistreaza progrese, ci regrese, a declarat luni seara seful Delegatiei Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, subliniind ca promovarea in functii cheie a unor persoane cu grave probleme de integritate arata ca sistemul este…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, afirma ca se simte intr-un "grav pericol", pe fondul dosarelor penale in care este implicat, el precizand ca spera ca Justitia "sa nu se faca in cabinetele de partid". "Rog sa se faca justitie. Daca am gresit, vreau sa platesc public. Sa mi se spuna unde am gresit…

- "Din start va spun ca nu va voi cere sa votati impotriva solicitarii de cercetare a mea, ca n-am nimic de ascuns, intotdeauna am raspuns invitatiilor si nu este prima data cand am fost invitat la DNA sau la Parchet. (...) Nu-mi este frica de Justitie si am incredere in Justitia din Romania", a declarat…

- In indepartata și seducatoarea Brazilie, trei judecatori (din cinci) de la Curtea Suprema au stabilit ca ex-președintele țarii in perioada 2003-2011, Luiz Inacio Lula da Silva, a fost condamnat nelegal de catre un judecator neimparțial, Sergio Moro, devenit apoi, timp de optsprezece luni, ministrul…