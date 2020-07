Procurorul Mircea Negulescu a fost arestat pentru 30 de zile

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror Mircea Negulescu, arestat preventiv Astazi, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv ca fostul procuror Mircea Negulescu sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a falsificat probe si a constrans si corupt mai multe persoane sa faca denunturi si declaratii…

- Senatorii au respins, marti, proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cu 76 de voturi „pentru” respingere, 41 „impotriva” si 14 abtineri, proiectul inițiat de USR și fostul ministru…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost retinut de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Potrivit Lumea Justiției, Negulescu este acuzat de grup infractional organizat, cercetare abuziva, represiune nedreapta si fals pentru fabricarea dosarului Tony Blair, in care tinta au fost Sebastian Ghita…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul șef al ASF, Dan Radu Rusanu, sa primeaasca de la stat despagubiri de 70.000 de lei reprezentand onorariile avocatilor care l-au reprezentat in procesul in care a fost arestat si ulterior achitat. Rusanu ceruse daune de 6,5 milioane de lei. „Admite apelul. Anuleaza…

- Intr-un proces care a durat doua zile și s-a desfașurat on-line, judecatoria Baia Mare a dispus, joi, eliberarea de indata a unui barbat care fusese plasat in carantina institutionalizata din cauza Covid-19, scrie Lumea Justiției. Nu sunt clare argumentele care i-au dat caștig baimareanului in procedura…

- Camera Deputaților a modificat astazi, prin doua inițiative legislative care au trecut deja de vot și merg spre promulgare la Președintele Romaniei, Codul Penal și Codul Fiscal. Practic, prin cele doua Legi adoptate astazi, s-au interzis liberarea condiționata pentru violatori, criminali și pedofili…

- Procurorii de la Parchetul Sectorului 1 sunt anchetați de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție pentru zadarnicrea combaterii bolilor și abuz in serviciu, dupa ce au confiscat, in luna martie, teste COVID care ulterior au fost returnate firmei care le achiziționase. In 25 martie, procurorii…

- Deși acuzat de infracțiunea grava de divulgare a unor secrete care pericliteaza siguranța naționala, fostul consilier al Vioricai Dancila a scapat de dosar ca urmare a practicii instanței de judecata, anunța duminica, DIICOT, intr-un comunicat de presa. „Menționam faptul ca, in aceeași cauza, Parchetul…