- • Mircea Negulescu ramane sub control judiciar Procurorii Parchetului General au respins cererea fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, de recuzare a procurorului Elena Iordache, cel care instrumenteaza dosarul in care acesta este acuzat, alaturi de Mircea Negulescu, de inducere in eroare a organelor…

- Fostul procuror Mircea Negulescu a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-i fie revocata masura controlului judiciar, sustinand ca i-a fost incalcat dreptul la aparare. Mircea Negulescu a mai spus ca fratii Vlad si Andreea Cosma au mintit in plangerile penale pe care…

- Fostul procuror-sef DNA Ploiesti, Lucian Onea, a fost plasat sub control judiciar de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, anuntul fiind facut de acesta la iesirea din Parchetul General. Onea e acuzat ca l-a obligat pe Vlad Cosma sa falsifice o sesizare pe alt nume.

- Cristian Lazar este cel de-al treilea candidat inscris in cursa pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA. El ocupa, din noiembrie 2015, postul de adjunct al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Lazar a anchetat dosarul…

- Laura Codruța Kovesi primește inca o lovitura uriașa de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Luni, magistrații ICCJ au declarat NUL rechizitoriul “unitații de elita” DNA Ploiești, in dosarul in care procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost trimisa in judecata sub acuzațiile de favorizarea…

- O noua lovitura primita de vedetele „unitații de elita” a DNA, de la Ploiești. In dosarul de corupție, prin care Mircea Negulescu a trimis-o, in urma cu doi ani, in judecata pe judecatoarea Ruxandra Popescu, de la Judecatoria Sinaia, Inalta Curte de Casație și Justiție a solicitat informații de la Tribunalul…

- Fostul premier Petre Roman, care a fost citat joi la Parchetul General in dosarul "Revolutiei", a declarat ca are constiinta perfect curata. Procurorii Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus extinderea si efectuarea…

- Procurorul sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, s a prezentat marti dimineata la sediul Parchetului General, unde a fost citat, la intrare acesta spunand ca nu a fost inca instiintat ca este urmarit penal, transmite News.ro . UPDATE 11:19 Lucian Onea: “Nu sunt vinovat de nimic” Procurorul Lucian Onea a…