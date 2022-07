Procurorul Liviu Sutiman, de la Parchetul General, s-a stins din viața miercuri, a anunțat CSM. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis condoleanțe familiei. „Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a domnului LIVIU SUTIMAN, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție si transmite […] The post Procurorul Liviu Sutiman, pensionat in 2019, s-a stins din viața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .