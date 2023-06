Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, se va afla marti la Kiev inainte de a vizita centrala ucraineana Zaporojie, fragilizata dupa distrugerea unui baraj de pe fluviul Nipru, relateaza AFP, citat de Agerpres."In drum spre Ucraina pentru a-l intalni…

- Bulgaria, impreuna cu Polonia, Ungaria, Cehia și Romania solicita masuri urgente de raspuns din partea Uniunii Europene la problema importurilor de produse agricole ucrainene, a declarat ieri președintele bulgar Rumen Radev, informeaza Rador.Cultivatorii de cereale din estul Bulgariei au blocat ieri…

- Aflat la Bruxelles, unde participa la summitul Consiliului European, presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a raspuns intrebarilor adresate de jurnalisti. Seful statului a precizat ca, daca Bulgaria va vinde arme altor tari, va pune conditii ca acestea sa nu fie revandute Ucrainei, relateaza BNR, potrivit…

- Romania si Bulgaria au nevoie de mai multa conectivitate, a declarat, miercuri, la Sofia, presedintele Klaus Iohannis, care a subliniat ca, prin Parteneriatul strategic semnat de cele doua tari, proiectele de infrastructura de transport, navigabilitate pe Dunare si in domeniul energiei vor avansa, informeaza…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Sofia, ca el și omologul sau bulgar, Rumen Radev, au convenit sa continue „activ demersurile pentru a asigura adoptarea, in acest an, a Deciziei de aderare” la spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria, arata transcrierea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul unei deplasari facute miercuri la Sofia, ca Romania și Bulgaria vor face tot ce este necesar pentru a ingradi migrația ilegala, pentru a sprijini statele care au astfel de probleme, dar așteapta la schimb sa fie votata aderarea celor doua state la Schengen…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, astazi, o vizita oficiala in Bulgaria, la invitatia omologului sau Rumen Radev, alaturi de care va semna o declaratie comuna privind parteneriatul strategic intre cele doua tari.Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita are loc in continuarea dialogului sustinut…

- Klaus Iohannis se duce in Bulgaria ca sa semneze un parteneriat strategic cu președintele Rumen Radev. Presedintele Romaniei efectueaza, miercuri, o vizita oficiala in Bulgaria, la invitatia omologului sau Rumen Radev, alaturi de care va semna o declaratie comuna privind parteneriatul strategic intre…