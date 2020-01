Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a spus, luni, referitor la mediatizarea dosarelor, ca este de neconceput ca rechizitoriul in cazul ”Caracal” a ajuns in presa și ca acesta este ”exagerat de public”, conform Mediafax. In același context, in care a vorbit despre scurgerea de informații din anchete,…

- Unul dintre momentele-cheie ale evenimentelor petrecute la Caracal in ziua de 25 iulie 2019, imediat dupa ce Alexandra Maceșanu a apelat Serviciul Unic 112, in timp ce se afla sechestrata in casa...

- O fosta secretara a Colegiului Medicilor Dentisti, filiala Bacau, a fost condamnata pentru delapidare, fiind acuzata a sustras aproape toate cotizatiile medicilor, noteaza adevarul.ro. G.B, fosta secretara a Colegiului Medicilor Dentisti Bacau, a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- SOCANT! 9 studenti au DISPARUT, apoi au fost gasiti MORTI asezati ca intr-un puzzle. Detalii HALUCINANTE ies la iveala Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Cazul Dyatlov, petrecut cu mai bine de 60 de ani in urma, reprezinta si…

- Polițiștii din Olt cauta un barbat de 87 de ani, din comuna Rotunda, care, pe 11 decembrie, a plecat de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. La data de 16 decembrie, in jurul orelor 9.30, un barbat de 50 de ani din comuna Rotunda, județul Olt, a sesizat ca in ziua de 11 decembrie., tatal sau,…

- Pretul carnii de porc s-a dublat in acest an, iar anul viitor s-ar putea tripla, pentru ca aproape jumatate din proteina acestei planete a disparut din cauza pestei porcine africane, sustine presedintele Asociatiei Romane a Carnii (ARC), Radu Timis. "Daca in acest an preturile s-au dublat la carnea…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, declara ca angajații IGSU au incalcat legea pentru ca nu au pus la dispoziția procurorilor filmul de la Colectiv. Licu a explicat ca procurorii nu erau obligați sa ceara in mod expres acel film pentru ca legea ii obliga pe cei vizați in cauza sa puna la dispoziție…