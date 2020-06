Gabriela Scutea a evitat sambata sa clarifice o declarație controversata facuta in ultima ședința CSM. „Vreau sa vad mai intai transcrierea”, a spus procurorul general, pentru Libertatea. In aceeași ședința, plenul CSM a decis sa ceara Inspecției Judiciare sa verifice modul de investigare si solutionare a cauzelor privind infractiuni la viata sexuala cu victime minore in toate dosarele din 2014 incoace. Ziarul Libertatea a avut o campanie pe aceasta tema in ultimii doi ani.Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a facut o afirmație greu de ințeles in cea mai recenta ședința a Consiliului…