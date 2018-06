Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general, Augustin Lazar, a apreciat, vineri, in cadrul unei conferinte juridice desfasurate la Alba Iulia, ca faptul ca exista achitari demonstreaza ca nimeni nu este mai presus de lege, ca exista un stat de drept si o justitie impartiala, scrie Agerpres.Citeste si: Meteorologii,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a apreciat, vineri, in cadrul unei conferinte juridice desfasurate la Alba Iulia, ca faptul ca exista achitari demonstreaza ca nimeni nu este mai presus de lege, ca exista un stat de drept si o justitie impartiala. "Se plang unii oameni in aceasta tara, fie ca sunt…

- Premiera pentru lumea justiției din Alba Iulia. Vineri va avea loc o conferința internaționala care va avea ca tema independența și imparțialitatea justiției la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Președintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, Procurorul General al Parchetului…

- Tensiunile din Justiție sunt intinse pana la limita, dupa decizia CCR care il obliga pe Klaus Iohannis sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Dupa apariția motivarii oferite de judecatorii Curții, Iohannis nu a luat inca o decizie, iar așteptarea genereaza dispute din ce in ce mai aprinse in…

- Tensiunile din Justiție sunt intinse pana la limita, dupa decizia CCR care il obliga pe Klaus Iohannis sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Dupa apariția motivarii oferite de judecatorii Curții, Iohannis nu a luat inca o decizie, iar așteptarea apasa in spațiul politic. Procurorul General…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca decizia CCR cu privire la revocarea Codrutei Kovesi va deveni general obligatorie in momentul in care va fi publicata in Monitorul Oficial.

- Președintele Klaus Iohannis a spus sambata, la Blaj, ca nu comenteaza achitarile decise de ICCJ in cazul fostului premier Victor Ponta și in cazul fostului judecator CCR Toni Grebla.„Nu pot sa am in public nicio parere despre ce decizii ia sistemul de justiție. Știți foarte bine ca am facut…

- Procurorul general Augustin Lazar a participat, luni si marti, la Alba Iulia, la cel de-al treilea stagiu regional de pregatire profesionala a procurorilor in domeniul apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, stagiul este organizat…