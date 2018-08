Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar asigura opinia publica ca vor fi luate toate masurile legale pentru realizarea unor anchete impartiale in cazul evenimentelor din 10 august din Piata Victoriei. "Vazand dezbaterile publice privind evenimentele violente ce au avut loc in noaptea de 10/11…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut deja doua reactii, prima chiar vineri, in seara violentelor. El a condamnat "brutalitatea" interventiei jandarmilor. Sambata, Klaus Iohannis i-a cerut ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care gestionat situatia…

- Procurorii militari s-au sesizat din oficiu in cazul violențelor Foto: Agerpres Procurorii Parchetului Militar de pe lânga Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu, fiind înregistrat un dosar penal cu privire la modul de interventie a jandarmilor si incidentele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marți despre procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ca il cunoaște de multa vreme și ca, la un moment dat, „a avut poziții, care nu au fost pe frecvența legii in vigoare”.

- Procurorul general Augustin Lazar a avertizat, vineri, asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, atacuri pe care le considera a fi de natura sa afecteze principiul separatiei puterilor in stat. ‘Procurorul general al Parchetului…

- In ultimii patru ani au fost trimisi in judecata 2.099 de inculpati – functionari publici, alesi locali, judeteni – pentru comiterea unor fapte de abuz in serviciu, insa niciunul nu a savarsit faptele pentru sine sau pentru rude, a precizat miercuri procurorul general, Augustin Lazar, in contextul modificarilor…

- Cu prilejul "Zilei Justitiei", astazi, 1 iulie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a transmis un mesaj prin care accentueaza rolul constitutional al Ministerului Public de a apara drepturile si libertatile fundamentale ale omului,…

- Inspectia Judiciara il acuza pe procurorul general, Augustin Lazar, de incalcarea codului deontologic al magistratilor, dupa ce i-a numit pe parlamentarii din ... The post Lovitura pentru Augustin Lazar. Procurorul general al Romaniei, acuzat ca a incalcat codul deontologic al magistratilor appeared…