Stiri pe aceeasi tema

- Scutea a semnat, la sediul Eurojust de la Haga, un amendament prin care Romania, prin Parchetul General - Sectia parchetelor militare, devine parte a echipei constituite din mai multe state din Europa de Est, care va investiga infractiuni de razboi si infractiuni contra umanitații comise de Rusia.

- Procurorul general Gabriela Scutea a semnat, la sediul Eurojust de la Haga! S-a aflat joi, 13 octombrie. Romania a devenit, prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția parchetelor militare, parte a echipei comune de ancheta privind infracțiuni de razboi și infracțiuni contra…

- Parchetul General anunta ca Romania a devenit, prin PICCJ – Sectia Parchetelor Militare, parte a echipei comune de ancheta privind infractiuni de razboi si infractiuni contra umanitatii comise in contextul atacului militar asupra Ucrainei. „In cursul zilei de azi, 13 octombrie 2022, procurorul general…

- Romania a devenit parte a echipei comune de ancheta privind infractiuni de razboi si infractiuni contra umanitatii comise in contextul atacului militar asupra Ucrainei. Oficial de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului…

- Parchetul General anunta ca Romania a devenit, prin PICCJ - Sectia parchetelor militare, parte a echipei comune de ancheta privind infractiuni de razboi si infractiuni contra umanitatii comise in contextul atacului militar asupra Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Din 23 septembrie, Ucraina va putea crește exporturile de energie electrica catre UE cu 50 MW pe timp de noapte, a anuntat, joi, compania Ukrenergo. "Rețeaua europeana a operatorilor de sisteme de transport Entso-E a marit capacitatea disponibila pentru exportul de energie electrica intre Ucraina…

- Gabriela Scutea, procurorul general al Romaniei, a vorbit, miercuri, 14 septembrie, despre stadiul cercetarilor din dosarul deschis, in iulie anul acesta, pentru investigarea infracțiunilor contra umanitații comise in razboiul din Ucraina. Gabriela Scutea a anunțat, in cadrul unei conferințe de presa,…

- Fapt de neconceput chiar și in timpul pandemiei Covid-19 – Europa se pregatește sa treaca pe economie de razboi! Solidaritatea cu Ucraina impinge UE sa ia masuri fara precedent la nivelul blocului comunitar, incepand cu raționalizarea gazelor și terminand, așa cum se aude, cu restrangerea drepturilor…