Procurorul general, despre achitarile din Justitie: Demonstreaza ca exista un stat de drept si o justitie impartiala Procurorul general, Augustin Lazar, a apreciat, vineri, in cadrul unei conferinte juridice desfasurate la Alba Iulia, ca faptul ca exista achitari demonstreaza ca nimeni nu este mai presus de lege, ca exista un stat de drept si o justitie impartiala.



"Se plang unii oameni in aceasta tara, fie ca sunt cetateni fara o calitate deosebita (...), fie ca sunt avocati, ca sunt magistrati etc., ca au facut obiectul unor proceduri care s-au incheiat cu o solutie de achitare. Aceasta ce poate sa demonstreze? Ca nimeni nu este mai presus decat legea", a declarat procurorul general.



Sursa articol: business24.ro

