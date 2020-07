Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii trebuie sa aiba increderea societatii ca, prin aplicarea legii in mod egal, prin descoperirea la timp a infractiunilor si instrumentarea cu profesionalism a cauzelor, infractorii sunt trimisi in judecata indiferent de numele acestora, iar victimelor infractiunilor le este respectat pe deplin…

- Procurorul general Gabriela Scutea a participat, marti, la o videoconferinta cu expertii Comisiei Europene, in cadrul Mecanismului european privind statul de drept si al Mecanismului de Cooperare si Verificare. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis AGERPRES, in cadrul intalnirii online…

- Procurorul general, Gabriela Scutea, a participat la o videoconferința cu experții Comisiei Europene, in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și al Mecanismului european privind statul de drept.In cadrul intalnirii online, a fost prezentat noul Mecanism european privind statul de drept,…

- Procurorul general Gabriela Scutea a declarat miercuri ca sistemul judiciar se va confrunta, dupa incetarea starii de urgenta, cu un val "enorm" de plangeri depuse in instante de oamenii care au fost amendati pentru incalcarea ordonantelor militare. "Sanctiunile penale sunt separate de…

- Procurorul general, Gabriela Scutea, sustine, intr-o declaratie pentru site-ul mainnews.ro, ca Sectia Speciala este ”o creatie artificiala”, insa structura trebuie sa functioneze, cata vreme este prevazuta de legislatia in vigoare. Reactia Gabrielei Scutea vine dupa ce a fost criticata dur de Forumul…

- Procurorii au in vedere doua posibile aspecte: fapte de corupție – trafic de influența sau luare și dare de mita – sau infracțiuni de serviciu, cum ar fi abuzul in serviciu. In acest context, anchetatorii urmaresc toate sursele publice, inclusiv articolele de presa legate de achizitii efectuate in perioada…

- Intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24, procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, explica stadiul dosarelor deschise in perioada starii de urgența, inclusiv in cazul fostului polițist care a mințit ca a fost in strainatate și a bagat in carantina Spitalul Gerota al Ministerului de Interne.